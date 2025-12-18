THREEが描く春の気配。蒸気する色と香りで纏う2026年春コレクション

2026年春、THREEが提案するのは「SCENTS OF DISTANCE―蒸気するアイデンティティ」。人と人の距離が静かに近づくティータイムの情景を、色と香りで表現したコレクションです。視線が交差し、言葉とともに立ちのぼる蒸気のような温度感。ヌーディでありながら重ねるほどに深まる立体感と透明感が、肌や仕草にそっと寄り添い、春の始まりを穏やかに告げます♡

蒸気を纏う限定フェイスパウダー

限定登場の「THREEセイクリッドスペースフェイスパウダー」は、フォギーな透明感と血色感を同時に叶える1品。

【限定】1種7,480円。毛穴レスな仕上がりを叶えるホワイトパウダーに、隠しレッドパールビーズを忍ばせ、湯気越しの高揚感を表現。

血色カラーと重ねることで、あたたかな蒸気をまとったようなシルキーな輝きが肌に定着します。

まなざしと唇に宿る春の温度

THREEスターゲージングアイシャドウクアッド【新色】

価格：2種各7,480円

血色感を忍ばせたレッドパールが、リラクシーで奥行きあるまなざしを演出します。

カラー：09FLOWERSPACE(モーヴピンク)／10GARDENSPACE(ヌーディベージュ)

THREEドリームオンアリューリングリップスティック【新色】

価格：2色各4,400円

バームのような質感で、ティーの余韻を思わせるまろやかなツヤを唇に。

カラー：07ALMONDTEA(オレンジベージュ)／08REDTEA(レッドブラウン)

指先と香りで完成するティータイム

THREEネイルラッカー【新色】

価格：2色各2,420円

指先には、ティーベージュを基調にしたネイルカラーを。レッドパールを含む多色パールが、セミマットなツヤ感を演出します。

カラー：21CONFIDENTBOOST(ウォームベージュ)／22FEELBOOST(オレンジブラウン)

THREEエッセンシャルセンツR【限定】〈オードトワレ〉10mL



価格：X08 AWAKENING BREAK 6,380円／X09 TEA FOR US 6,490円

さらに、精油100%で調香した限定フレグランスも登場。朝と午後、それぞれのティーシーンをベルガモット精油をキーに表現した春限定の香りです。

※自然由来指数100%(ISO16128準拠水を含む)

春を告げる、蒸気するアイデンティティ



色と香りがゆるやかに溶け合い、対話の温度が肌に映るTHREEの2026年春コレクション。限定フェイスパウダーから、目元・唇・指先、そして香りまで、ティータイムの情景を重ねるように楽しめます。

軽やかでありながら確かな存在感を放つラインナップは、まだ見ぬ自分の表情を引き出すきっかけに。春の始まりを、心地よい距離感とともに感じてみてください♪