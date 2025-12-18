タレントの菊地亜美（35）が18日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・00）に出演し、23年に完成した自宅を披露した。

「参考にしたい！新居公開」と題し、菊地の豪邸をテレビ初公開。完成まで2年以上かけたというこだわりの自宅は3階建ての4LDK。手を洗うスペースや、光あふれる中庭からの採光にもこだわった。自宅を訪れたタレントの柳原可奈子も「玄関に住めるじゃんか！寝れるじゃんか！」と驚きの声。

また、2階にあるリビングは約30畳。スキップフロアを採用し、広く見せる工夫も。キッチンはパントリーに収納、家電すべて収め、換気扇も使用時にせり上がってダウンドラフトを採用。オーダーで全て頼むと1000万円ほど掛かるところを、2年かけてじっくりメーカーも絞り込み、3分の1ほどの金額で押さえたとも明かしている。

女優の浅田美代子から「凄い細かいところに気を使って。あれだけちゃんとしていたら失敗したところないでしょう？」と聞かれた菊地は「いえいえ、あります」と答え「コンセントって後付けできないからいっぱいいれておいた方がいいって聞いたから入れすぎて、使っていないコンセントがいっぱいある」と笑った。