タレントの菊地亜美（35）が18日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・00）に出演、父親がバラエティー番組に初出演した。

菊池が23年に完成した自宅について話していると、今年3月に出産した次女を寝かしつけていた父親が登場。

菊地は北海道出身だが、郵便局の局長だった父親が還暦を迎え、「仕事を辞めてから東京に来てもらったんですよ。みんなで東京に住もうってなって」と明かした。

さらに「そうしたら第2の人生とか言って、エキストラ事務所にも入って。私も知らなかった最初。それで、私よりめっちゃCMに出ている」と、すでに40社以上のCMに出演しているという。ハウスメーカー「ハウスメイト」のCMでは、俳優の中尾明慶と“共演”。番組MCの櫻井翔が出演したドラマにもエキストラ出演したと明かされた。

自宅を訪れたタレントの柳原可奈子から楽しいですか？と聞かれた父は「凄く楽しい！」と答えた。また、スタジオで櫻井が「お会いしているかな？」と言うと菊地は「お会いしていないと言っていました」と言ったものの「スゲエ！」と第2の人生を楽しむ菊地の父に感心していた。