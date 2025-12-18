月の支出は40万円で年金約20万円「貯金と株の利益で賄っているが…」 69歳男性が語る老後リアル
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（70歳）
居住地：静岡県
リタイア前の職業：不明
リタイア前の年収：700万円
現在の資産：預貯金200万円、リスク資産3000万円
これまでの年金加入期間：国民年金（加入期間は不明）、厚生年金360カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
その理由として「年金額が少なすぎて、年金だけでは生活できない。加えて昨今の物価上昇により、ますます家計は厳しくなっている」と語っています。
ひと月の支出は約「40万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
現在は約3000万円のリスク資産を運用しておられますが、現役のうちから「株式や投資信託などの資産運用について勉強して、リスク分散型の資産運用についても知識と経験」を積んでおけばよかったと語ります。
さらに「民間の個人年金保険に加入するなど、貯蓄型保険にできるだけの資金を回し、将来に備えた貯蓄を増やしておけば」よかったと後悔している様子です。
それでも「医療の進歩により平均寿命が延びており、貯蓄した分で（人生の）最後まで賄えるのか」と心許ない様子で、「将来、大きな病気をした時の備えを考えると、不安は尽きない」とコメントしています。
いっぽうで、今の生活の楽しみについて伺うと、「夫婦旅行」をすることだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住69歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人、妻（70歳）
居住地：静岡県
リタイア前の職業：不明
リタイア前の年収：700万円
現在の資産：預貯金200万円、リスク資産3000万円
これまでの年金加入期間：国民年金（加入期間は不明）、厚生年金360カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：20万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
「年金額が少なすぎて、年金だけでは生活できない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金額が少なすぎて、年金だけでは生活できない。加えて昨今の物価上昇により、ますます家計は厳しくなっている」と語っています。
ひと月の支出は約「40万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「貯金の切り崩しと株式投資の利益で賄っている」年金で足りない支出については「貯金の切り崩しと、株式投資（の利益）」で賄っているという投稿者。
現在は約3000万円のリスク資産を運用しておられますが、現役のうちから「株式や投資信託などの資産運用について勉強して、リスク分散型の資産運用についても知識と経験」を積んでおけばよかったと語ります。
さらに「民間の個人年金保険に加入するなど、貯蓄型保険にできるだけの資金を回し、将来に備えた貯蓄を増やしておけば」よかったと後悔している様子です。
「貯蓄した分で人生の最後まで賄えるのか」年金生活においては「ぜいたく品や、日常生活に必ずしも必要でないものは買わない。ポイントが高くつく日や、割引率が高い日にまとめ買いする。外食の回数は最小限にとどめる」と、支出を抑える工夫をしているとのこと。
それでも「医療の進歩により平均寿命が延びており、貯蓄した分で（人生の）最後まで賄えるのか」と心許ない様子で、「将来、大きな病気をした時の備えを考えると、不安は尽きない」とコメントしています。
いっぽうで、今の生活の楽しみについて伺うと、「夫婦旅行」をすることだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)