特別番組『火野正平という生き様』が、CS時代劇専門チャンネルにて12月20日20時35分より放送される。

参考：『ラストマイル』が切り開く“テレビドラマの映画化” 『踊る大捜査線』との違いとは？

火野正平がこの世を去ってから1年。本番組では、時代劇での共演はもちろん、公私にわたり火野と親交の深かった近藤正臣、坂上忍、役所広司の3名へのインタビューを敢行。彼らの証言を通して、火野正平という俳優の、そして人間としての魅力や人柄に迫る。

火野を「弟」と呼ぶ近藤は、火野が「火野正平」名義で初出演したNHK大河ドラマ『国盗り物語』で共演。ともに大作に挑んだ当時、近藤が火野に送ったアドバイスや、クライマックスシーンの演技を見た時のエピソードを語るほか、火野から教わったという“スタッフとの向き合い方”についても言及する。

『八丁堀捕物ばなし』シリーズで共演した役所は、当時俳優陣のリーダーとして現場のチームワークを高めていた火野の姿を回想。今も心に残っているという「プロフェッショナルとしての姿」や、火野の唯一無二と言える自然体の演技について語る。

1985年の『忠臣蔵』で初共演した坂上は、慣れない時代劇の現場に戸惑っていた当時10代の自分を火野が助けてくれたことをきっかけに、40年以上続く親交が始まったという。火野を「反面教師」と称する坂上は、プライベートでのエピソードを交えながら、火野の「ありのままの姿」とその魅力を語り尽くす。

また、時代劇専門チャンネルでは「火野正平をみつめて」と題し、出演作を特集放送中。『新必殺仕置人』、『八丁堀捕物ばなし』シリーズ、『国盗り物語 総集編』、『森の石松』、『忠臣蔵』などがラインナップされている。

（文＝リアルサウンド編集部）