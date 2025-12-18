お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん（42）が、ホリデーギフトを贈りたい相手を明かしました。

藤森さんと俳優の松岡茉優さん（30）が登場したのは、セレクトショップのポップアップイベントです。

ホリデーシーズンということで、クリスマスの予定を聞かれた松岡さんは、「今年はお仕事なんですけども、最近、ずっとインドアだったのがアウトドア派に転じておりまして」と告白。続けて、「旅をしたりとか、あとはちょっと遠くの美術館めがけて電車でがっつり移動したりとか。今の私はアウトドア寄りです」と語りました。

また、イベントでこの冬贈りたいギフトを紹介した2人。おしゃれなノートブックを選んだ藤森さんは、贈りたい相手を聞かれると「もう1年ぐらい会っていない相方にプレゼントしたいですね」と相方の中田敦彦さん（43）を挙げました。松岡さんが「1年も会っていらっしゃらないんですか？」と驚くと藤森さんは「1年は言いすぎました。今年6月に結婚式をしたので、その時に来てくれて」と回答。さらに、「あっちゃーん！ シンガポールまで届いてる？」と中田さんに向けて呼びかけました。

そして、中田さんと会っていないことを知った松岡さんから「さみしいもんですか？」と聞かれた藤森さんは、「いや、もうさみしいとかなくなりました。慣れましたよね、忘れた頃にまたやってくるので。レアなポケモンくらいの感覚で」と軽快に答えました。

（12月18日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）