【ドーハ（カタール）１８日＝金川誉】カタールの地方組織委員会（ＬＯＣ）は、欧州選手権王者と南米選手権王者が対戦する通称「フィナリッシマ（Ｆｉｎａｌｉｓｓｉｍａ）」をカタールのルサイル・スタジアムで開催すると発表した。開催日は２０２６年３月２７日を予定。欧州王者のスペインと、南米王者のアルゼンチンによる大陸王者同士の一戦となる。

アルゼンチンにとっては、会場となるルサイル・スタジアムは、フランスを下して３６年ぶりの優勝を果たした２２年カタールＷ杯決勝の舞台への再訪に。カタールのスポーツ・青年大臣でＬＯＣ会長のハマド・ビン・ハリーファ・ビン・アフマド・アール・サーニー氏は「２国の王者を迎えることを誇りに思う。カタールの世界的なスポーツイベント運営能力に対する、パートナーからの信頼の証である」とコメントした。

カタールでは今年１１月より、Ｕ―１７Ｗ杯、Ｕ―２３ガルフ杯、アラブ杯、インターコンチネンタル杯と複数の大会を同時並行で開催。ＵＥＦＡ（欧州サッカー連盟）のアレクサンデル・チェフェリン会長は「この試合は２つの大陸の統合を象徴し、サッカーのグローバルな広がりを示すものだ」と語り、ＣＯＮＭＥＢＯＬ（南米サッカー連盟）のアレハンドロ・ドミンゲス会長も「単なる競技を超えた、連盟間の協力と尊敬の象徴である」とコメントした。