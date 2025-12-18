◆プロボクシング ▽５４・０キロ契約８回戦 〇坂井優太（１回ＴＫＯ）ボーンルエン・パヨーム●（１８日、東京・後楽園ホール）

２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠で日本同級６位・ＷＢＯアジアパシフィック同級１２位の坂井優太（２０）＝大橋＝が、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級１１位ブーンルエン・ファヨン（タイ）を１回２分１０秒ＴＫＯで下し、デビューから無傷の６戦連続ＫＯ勝利を飾った。ブーンルエンの戦績は１５勝（１５ＫＯ）５敗。

初回、細かくジャブを突き、左ストレートでダウンを奪うと、続けて右でダウンを追加。最後はワンツーからの右ボディーで、ブーンルエンを吹っ飛ばしてトドメを刺した。

「狙ってはいなかったが、結果いい形に終われ。今回は過去イチ練習してきたと言ってもいいぐらい追い込んできた。その成果を出そうと思ってやっていた」。フィジカル強化を重点的に取り組み、「僕、懸垂が１回しかできなかったんですよ。でも、この１か月半ぐらいで３０回ぐらいできるようになったんで」と驚異の“進化”を遂げた。

先月のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（２７）＝帝拳＝に判定勝ちして、王座返り咲きを果たした井上拓真（２９）＝大橋＝のスパーリングパートナーも務め、計３１ラウンド拳を交えた。天心戦を見て「思いきって前に出ていたんで、僕がやっていた時に嫌だったことを天心選手にもしていた」と感じたという。

「やっぱり世界チャンピオンとスパーリングができるというのが良いモチベーションになって、そこから試合まで持ってこられたんで。拓真さんのおかげです。すごい緊張感を持ってやれたんで、すごい良い経験になりました。拓真さんはやっぱりスピードが早く、巧妙な連打も世界レベルだと感じた。緻密（ちみつ）に一発一発を狙ってきていた」

坂井はアマチュア５２戦５０勝（７ＲＳＣ）２敗の戦績を残し、昨年６月にプロデビュー。今年６月に日本ユース同級王座決定戦で宮下椋至（ＪＭ加古川）を２回ＴＫＯで下して初タイトルを獲得している。

リング上では「来年あたりタイトルマッチをやりたい気持ちは大きくなっている」と意欲を示した。現在は日本同級６位、ＷＢＯアジアパシフィック同級１２位にランクされている。父・伸克トレーナーは「来年は何かしらのタイトルに絡んでいければ」と世界挑戦へのステップとして、地域タイトル獲得を見据える。坂井は「今年の自分を超えられるように」と２０２６年の飛躍を誓った。