ROF-MAOが、ライブ映像作品『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』を2026年3月4日にリリースする。

『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』は、2025年7月20日にKアリーナ横浜にて開催されたROF-MAOにとって2度目のワンマンライブ。2024年、大阪城ホールにて開催した初のワンマンライブから1年が経ち、タイトルに掲げた『Limitless』という言葉の通り、新境地へ進み続けるROF-MAOの今が詰まったライブとなっている。なお会場には約2万人を動員し、配信でも多くの人が視聴した自身最大規模のライブとなった。

ライブ映像作品はBlu-rayにてリリースされ、通常版、豪華版の2形態に。いずれも本編映像に加え、メンバーによるオーディオコメンタリーが副音声として収録される。さらに豪華版には、ライブ演出の中で登場したキャラクターやモチーフを使用したダイカットステッカーセット（6枚）を封入。特典ディスクには、1人のライバーを追いかけ続ける“ライバーカメラ”から厳選された3曲と、『4周年記念ろふまおご褒美旅 完全版』が収録予定だ。

また、にじさんじオフィシャルストアの特典や、店舗別オリジナル特典も公開されている。

