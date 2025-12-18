8人組グループ・timeleszの寺西拓人さん（30）が17日、初主演した映画『天文館探偵物語』の公開御礼舞台挨拶に登壇。普段とは違うめがね姿を披露し、会場を盛り上げました。

本作では、バーで働きながら探偵業も営む主人公・宇佐美蓮を演じた寺西さん。探偵にちなみ『解決できた謎』を聞かれた寺西さんは「解決できてない謎でいいですか。原の話なんですけど」と映画にも友情出演している同じtimeleszの原嘉孝さん（30）のエピソードを披露することに。「音楽番組でデーモン閣下とご一緒したんですよ。魔界の方ですし、“初めまして”みたいな感じだったんですけど、原がなんかすげぇ仲よさそうにしゃべってて、あいつはもしかして魔界の人間なんじゃないかと思って」と驚きのエピソードを明かしました。

続けて、「“なんで？”っていうのも聞けなくて。そのときに何かお伝えしたことがあったのかわからないんですけど、2人でしゃべっているのを見かけて“えぇ”って思って。解明できてない謎です」と笑顔で話しました。

■2026年の目標に会場から拍手が

また、2025年はどんな1年であったか聞かれると「いろんな方に知っていただいて、見ていただいてっていう1年ではありましたね。でもやっていることというか、僕の気持ち的に、今自分ができる全てをっていう意味でいうとそれは変わらないことでもあるので、そこは変わらずにこれからもいたいなとは思いますね」と振り返りました。

そして、2026年の目標について聞かれると「健康第一」と言い切った寺西さんに会場からは拍手が。寺西さんは「皆さんもですよ。拍手ありがとうございます。本当に健康が一番ですからね」と話しました。

映画は、南九州一の繁華街・鹿児島県の天文館を舞台にした作品。困っている人たちを見過ごせない探偵たちが、訳ありのシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに天文館の再開発問題に巻き込まれ、無謀と知りながらも人との絆を大切にしていく姿を描いた物語です。