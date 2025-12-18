¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤3°Ì¡¡WÇÕ¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢
¡¡¡Ú¥«¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï18Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Çºòµ¨¤ÎWÇÕÁí¹çÍ¥¾¡¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢3°Ì·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¶¥Ó¡¼¥Í¡¦¥Ñ¥¤¥¢¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î»ÛÇÈÀµ¼ù¡ÊTAKAMIYA¡Ë¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ15°Ì¡£¥í¥é¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥·¥å¥Ê¥é¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡£½÷»Ò¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤Ï23°Ì¡¢ËÅÄ°¡¼Ó¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ï39°Ì¡¢Á°ÅÄ¼ÓÈþ¡Ê´ØÅì¥¯¡Ë¤Ï45°Ì¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Î¼Ä¸¶Î°Í¤¡ÊËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¡Ë¤Ï35°Ì¤À¤Ã¤¿¡£