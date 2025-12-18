WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。激闘を制したWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）の勝因を分析した。

5階級制覇のレジェンドで暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）に僅差判定勝利。4ラウンドには右アッパーでダウン寸前まで追い込まれながら中盤以降に盛り返した。

具志堅氏の採点でも6ラウンド以降は堤にポイントを振り分けたという。

具志堅氏は「よく練習してるよ。足腰、体幹が強い。だから終盤でも頑張って手を出せたんじゃないかな」と、堤の積み重ねた練習量が大逆転勝利を招いたと解説した。

目の手術を受けて昨年12月の井上拓真戦から1年ぶりの試合だったが、ブランクは感じさせなかった。

具志堅氏は反対に「ドネアは中盤からスタミナ切れた。手が出なかったし、足も使えなかった」と43歳の年齢が練習量で堤に及ばなかった可能性を示唆した。

もちろん、堤の気力の部分に対しても「忍耐力がすごい」と称えたが、やはり「足が使えた。出入りがよかった」と、練習量に裏付けされたスタミナとフットワークを称えた。