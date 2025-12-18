【グローバルワークの茶色スカート】が可愛い！ おしゃれ店員さんに学ぶ♡「着回しコーデ術」

冬コーデをおしゃれに見せてくれるスカートが欲しいけど、着こなしがワンパターンになりそう……そんなお悩みを解消してくれそうなのが【グローバルワーク】の茶色スカート。華やかさと使いやすさのバランスが絶妙で、大人の着こなしに溶け込みながら上品なムードをプラスしてくれそう。今回は、そんな茶色スカートの、おしゃれ店員さんが実践する着回し術を紹介。普段コーデをアップデートしたい人は、要チェック！

ベロア × グリッターが華やかな茶色スカート

【グローバルワーク】「グリッターベロアＩラインスカート」\4,791（税込・セール価格）

今回、着回し術を紹介するのは、ベロア生地とドット柄のグリッタープリントが印象的なロングスカート。一枚でコーデを華やかに見せてくれそうな存在感が魅力ですが、やわらかいブラウンとすっきりIラインのおかげで、カジュアルにもきれいめにもマッチしそう。こちらのコーデでは、トップスの腰まわりの上品レースと、足元のカジュアルなモカシンをつなぐ役割を果たしてくれています。

もけもけ × キラキラの組み合わせが今年っぽい

立体感のある素材がトレンドの今シーズンは、思い切って複数の素材を組み合わせるのもおすすめ。カーディガンのシャギー素材と、スカートのベロア・グリッターがコーデに立体感を演出してくれそうです。異素材ミックスでもバランスを上手に取るコツは、色合わせ。やわらかいグレージュと茶色を合わせることで、冬らしいまとまりが生まれています。

カーデとスカートの優等生コーデをパンツでハズす

今年は赤も、茶色と並ぶトレンドカラーのひとつ。赤のカーディガンと茶色のスカートの組み合わせは、華やかながらもクラシックな印象に。タイツとローファーでプレッピーにまとめるのもありですが、令和らしくハズすならカジュアルなパンツに重ねてみて。コーデに抜け感と立体感が生まれ、より洗練されたスタイリングに仕上がりそうです。

カジュアルなブルゾンもスカートで上品に

冬に重宝しそうなもこもこのキルトブルゾンはカジュアルなイメージがありますが、茶色のスカートを合わせれば大人のフェミニンコーデに。フェイクファーとベロアの組み合わせが、今年らしいリズムを生んでいます。茶色のボトムスは、アウターの色を選ばなそうなのも魅力。モノトーンはもちろんベージュのアウターにもなじみやすそうです。

writer：tama.N