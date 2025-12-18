gibkiy gibkiy gibkiy、結成10周年記念ライヴ＜avantgarde,barbarian “唾液”＞を2026年3月開催
gibkiy gibkiy gibkiyが2026年3月5日、東京・渋谷 clubasiaにて＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian “唾液”」＞を開催することが発表となった。
kazuma、aie、kazu、sakuraの4人が“gibkiy gibkiy gibkiy”となったのが2016年のこと。同年3月5日、東京・目黒鹿鳴館にてバンド活動を本格的に開始した。結成10周年を迎える特別な日＝2026年3月5日に開催される公演が＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “唾液”＞となる。チケット販売は12月28日正午より。
■＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian “唾液”」＞
2026年3月5日(木) 東京・渋谷 clubasia
open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)
▼チケット
前売 6,500円 / 当日 7,500円
※ドリンク代別途
入場特典：未発表音源無料配布
発売日：2025年12月28日(日)12:00〜
https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
（問）clubasia 03-5458-2551
