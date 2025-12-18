モデルでタレントのアンミカ（53）が18日放送のフジテレビ系「この世界は1ダフル」（木曜後9・00）にVTR出演。バラエティー番組で飛び出した名言はパリで受けたアドバイスがもとになっていることを明かした。

「2025年大活躍しまくった！有名人のヒミツSP」と題し、芸能人や有名人のさまざまな秘密を紹介。今年はバラエティーだけでなくドラマでも活躍したアンミカについて「あの名言は元々パリで受けたアドバイス」だったことが明かされた。

21年に出演したバラエティ番組で「白って200色あんねん」と発言し、大きな話題に。アンミカは「パリコレのモデルとしてオーディションに行った時に、やっともらった、ある意味、ダメ出しの言葉」と懐かしそうに振り返った。

パリではモデルエージェンシーに何十件と連絡したものの、オーディションが認められたのは、たった3件だったという。「初めの2件は門前払い。でも、やっぱり最後の1件も厳しくて、一目見て“うちのエージェンシー”には入れない」と厳しい現実を突きつけられた。

「そのまま泣く泣く変えることはできない、せっかく来たから」と意を決して、面接官にアドバイスを懇願。すると、あの名言につながらる言葉が面接官から語られた。

「世の中には白は200色、黒は300色あるって言われてるのに、なんで肌色がくすんで見える白を選んだの?もっとあなたは自分の肌に合う色を、もっと日本で勉強してもう一回チャレンジしなさい」

この言葉を胸に刻み、アンミカは1年後、念願のパリコレに出演。助言をくれたマネジャーが見に来てくれていたといい、「あなたの言葉のおかげでこのショーに出られてる。明日、オーディションに行かせてくださいと伝えて、そのモデルのエージェンシーに入ることができて、そこから」とモデル事務所に所属できたことを報告。「自分の人生を助けてくれた言葉ですね」としみじみと語った。