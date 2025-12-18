ºéÌí¡ßÅÄÃæÎïÆà¡ßÌ¨¤¢¤«¤ê¡ßMINAMO¡ßµÜ²¼½ç»Ò¤¬ºÌ¤ëÇò¹õ¤ÎÀ¤³¦¡¡¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡12·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë°½Ìî¹ä¼ç±é±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ìー¥¿¡Ù¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¥Í¥Þ½ÜÊóµÓËÜ¾Þ¤Ë5ÅÙµ±¤¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø²Ð¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¤Ê¤É´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹Ó°æÀ²É§¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£²áµî¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤«¤é½÷¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë°ìÊý¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ë40Âå¾®Àâ²È¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤È¥Úー¥½¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÌðÅº¹îÆó¤È¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÖA¡×¤òÆóÌò¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ó°æ´ÆÆÄ¤È¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À°½Ìî¡£½÷À¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÌ·½â¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢¾®Àâ²È¡¦ÌðÅº¤È¾®Àâ¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸øA¤Î¿´¤òËÝÏ®¤¹¤ë5¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤â¤Î¡£²èÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¡¦µª»Ò¡ÊºéÌí¡Ë¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¡ÊÅÄÃæÎïÆà¡Ë¡¢¾®Àâ¤ÎÃæ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦B»Ò¡ÊÌ¨¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢¾«²È¡Ö¾èÇÏ¶æ³ÚÉô¡×¤Î¿·¿Í¤Î½÷¡ÊMINAMO¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾«²È¤Î½÷¼ç¿Í¡ÊµÜ²¼½ç»Ò¡Ë¡£ÌðÅº¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢±³¤«ËÜÅö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Åú¤¨¤òÊÖ¤¹Èà½÷¤¿¤Á¡£ÉÔÏÇ¤ÎÇ¯Îð¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ÌðÅº¤òÏÇ¤ï¤¹¡Ö¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÇ¯º¢¡×¤Î½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë