ナンバープレートでかっこいいと思う「愛知県の地名」ランキング！ 2位「尾張小牧」、1位は？ 【2025年調査】
移動が活発になるこの季節、長距離ドライブや帰省で高速道路を走る機会が増えます。さまざまなナンバープレートを見るたびに、その土地の個性を表す地名の魅力に気付かされることもあるでしょう。
その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「愛知県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：尾張小牧／69票2位は「尾張小牧」でした。尾張小牧ナンバーは、小牧市に所在する管轄区域で交付されており、小牧市のほか瀬戸市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、西春日井郡、丹羽郡など愛知県の広範囲で使われています。「尾張」という響きは、かつての尾張国の歴史や文化を感じさせ、古風で格式高い印象を与えるのかもしれません。小牧市には、戦国時代の武将・織田信長が築いた小牧山城跡があり、歴史的な名所としても知られています。
回答者からは「漢字4文字のナンバーが珍しくかっこいいから」（40代女性／兵庫県）、「強く、威厳と武士のイメージ 字面の重厚感があり、存在感が抜群」（50代男性／神奈川県）、「愛知の旧国名である尾張を冠し、歴史的な重みと知的な響きがあり、格調高い」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
1位：名古屋／141票堂々の1位に輝いたのは「名古屋」でした。名古屋ナンバーは、愛知県の県庁所在地である名古屋市をはじめ、津島市、半田市、常滑市、東海市など、県の西部エリアで使われています。愛知県の中心地である名古屋市は、中京圏の経済、文化の中心地であり、その知名度は全国トップクラス。「名古屋」という地名は都市の規模と重要性を象徴し、ナンバープレートとしてもブランドイメージが高く、かっこよさを感じさせる要因となっていると考えられます。
回答者からは「都会感。三文字だがすっきりとしていてかっこいい」（20代女性／長野県）、「やっぱり名古屋は県庁所在地だし、愛知県と言ったら名古屋ブランドだと思うから」（50代女性／神奈川県）、「名古屋城の豪華なイメージ、金ぴかな感じがしてかっこいいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)