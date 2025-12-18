「ウエストがほっっっそくて」川口春奈、ボディライン際立つタイトドレス姿に反響「大人度アップしたね」
俳優の川口春奈さんは12月18日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つタイトなドレス姿を披露しました。
【写真】川口春奈の圧巻スタイル
ファンからは、「素敵だよ」「はーちゃんほんと全て可愛いすぎて似合いすぎてる」「まじ可愛い」「ウエストがほっっっそくて可愛い!!!」「全てが似合いすぎてますね」「大人度アップしたね」「最高」「大人ーーー」「ズキュ〜ン」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「全て可愛いすぎて似合いすぎてる」川口さんは「@fendi のバゲットはタイムレスなデザインでどんなスタイルにも◎◎」とつづり、自身の写真を4枚投稿。ファッションブランド「FENDI（フェンディ）」のアカウントをタグ付けし、モデルショットを披露しています。ネイビーの膝丈のタイトドレスにロングブーツを合わせ、ベージュのバゲットバッグを持った姿です。スマートに引き締まったボディラインが際立ち、圧巻のプロポーションが光ります。
イベントでの写真も公開9月26日には「SS26 #Fendi」と、同ブランドのイベントでのショットなどを公開していた川口さん。美しい姿が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
