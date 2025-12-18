肌がよろこぶ新定番インナー。NWQLのウールニットブラが誕生

締めつけ感のない着心地と、素肌にすっとなじむやさしさ。そのどちらも叶えたい大人の女性に向けて、新しいインナーが登場しました。山形の老舗紡績メーカー・佐藤繊維が立ち上げたブランド「NWQL(ヌークル)」は、長年培ってきたウール技術を日常着へと昇華。第一弾として発売されるウールニットブラは、肌と心に寄り添う存在を目指して生まれました。毎日身につけるものだからこそ、素材とものづくりの姿勢にこだわりたい方に注目です♡

肌に寄り添うウールインナー

NWQLが提案するのは、締めつけすぎず自然にフィットするニットのアンダーウェア。

縫い目を極限まで減らした設計と、独自開発のウール糸を組み合わせることで、長時間身につけてもストレスを感じにくい仕上がりに。

一日の大半を共に過ごすインナーだからこそ、肌へのやさしさを最優先に考えています。

高機能素材が叶える快適さ

提供：ウールマーク

ウールは「天然のエアコン」と呼ばれるほど、調温・調湿性に優れた素材。汗を水蒸気として放出するため蒸れにくく、オールシーズン快適に着用できます。

提供：ウールマーク

提供：ウールマーク

さらにNWQLでは17.5ミクロンの極細ウールを厳選し、敏感肌にも配慮。抗菌性・防臭性・難燃性も備え、日常使いにうれしい機能性を兼ね備えています。

サイズ・カラーと商品情報

NWQL Wool Knit bra

価格：12,000円(税込)

サイズ：M

着丈(肩紐含む)：27-34cm/身幅：29-33cm

カラー展開：4色(Clay／Haze Blue／Rose Wood／Silent Black)

販売場所：NWQL公式サイト

※ウールは再生可能で生分解性を持つサステナブル素材です。

毎日に選びたくなるNWQLの魅力

着心地のよさだけでなく、環境への配慮や誠実なものづくりの姿勢まで感じられるNWQLのウールニットブラ。インナーを変えるだけで、一日の気分や過ごし方が少し変わることもあります。

素肌に近い存在だからこそ、本当に心地いいものを選びたい。そんな想いに応えてくれる一枚は、忙しい毎日の中で自分をいたわる小さなきっかけになってくれそうです♪