山の秘境食堂に、開店前40人の大行列！85歳店主が一人で作る…超絶品塩ラーメン＆まぐろ丼
12月18日（木）放送「ナゼそこ？+ ミシュラン掲載！秘境ラーメン店…85歳店主を手伝いまくる㊙常連客」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】古民家で謎の共同生活を送る2組の家族…そこには涙なしでは語れない波瀾万丈の人生ドラマが！
奈良県の山奥に連日行列ができる秘境ラーメン店が。85歳の長田さんはなんと一人で店を切り盛り。しかも修行経験ゼロなのに…独学でミシュランガイドに掲載される究極の塩ラーメンを生み出したという！
「年間43回」「5日連続ダブル」を食べる熱狂的な常連客たちは…店主を支えるため“謎の献身”！ナゼそこまで店を愛すのか？
さらに長野の山奥では、実は「スゴイ人」だった75歳の波瀾万丈の人生ドラマが明らかに！「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
郄嶋政伸、高橋ユウ
【番組公式ホームページ】
