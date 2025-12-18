¡ØBTTF¡Ù¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ë¼Â¼Ì¤Î¿·ºîÍÎ²è¤Ï3½µÏ¢Â³¥¼¥í¤Î¸½¼Â
¡¡12·îÂè3½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷116Ëü1000¿Í¡¢¶½¼ý16²¯2400Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ2½µÏ¢Â³¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¡£Á°½µ¤È¤Î¶½¼ýÈæ¤Ï86¡ó¤È¤¤¤¦¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È³Î¼Â¤Î°ÛÎã¤Î¹â¿ä°Ü¡£¸ø³«¤«¤é10Æü´Ö¤ÇÁá¤¯¤â¶½¼ý42²¯8300Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÀµ·î¶½¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸ø³«½é½µ¤«¤é3½µÏ¢Â³2°Ì¤Î¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ûー¥à¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é17Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤¬8²¯9500Ëü±ß¡£¤Û¤Ü¿·¿ÍÇÐÍ¥¡Ê¾¾Ã«ÂëÌé¡Ë¤Î½é¼ç±éºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2½µÂ³¤±¤Æ¤Î¹â¿ä°Ü¤Ï¥ê¥¢¥ë¸ý¥³¥ß¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤í¤¦¡£¸¸Åß¼Ë¥Õ¥£¥ë¥àÂè°ì²óºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Î¸ø³«40¼þÇ¯¸ÂÄê¾å±Ç¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï8Ëü6000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï1²¯9800Ëü±ß¡£·à¾ì¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î´ÑµÒ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢IMAX¤ä4DX¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòº£¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥Öー¥à¡¢¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¥Öー¥à¤ÎÇÈ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Î¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï³ÆÃÏ°è¤Ç10Ç¯Á°¤Î¸ø³«30¼þÇ¯°Ê¹ß¡¢ÅÙ¡¹ºÆ¾å±Ç¶½¹Ô¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ê2015Ç¯¤Ï¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー PART2¡Ù¤Ç¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¤·¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿35¼þÇ¯¤Î2020Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Î¿·ºî¸ø³«¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆËÌÊÆ¤Ç¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç4°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¾ï»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç½éÅÐ¾ì3°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¤í¤¦¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¼Â¼Ì³°¹ñ±Ç²è¤Ï¥È¥Ã¥×10¤Ë¤³¤Î°ìºî¤À¤±¡£¤½¤â¤½¤âÁ°½µ¤Þ¤Ç2½µÏ¢Â³¤Ç¼Â¼Ì³°¹ñ±Ç²è¤Ï¥È¥Ã¥×10¤Ë¥¼¥í¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬40Ç¯Á°¤Î¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï³°¹ñ±Ç²è¤Î´ÑµÒ¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¤âº£¸å¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ë¤³¤½°ìÅÙ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î´û¤Ë¶½¼ý2²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍî²¼¤Î²¦¹ñ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·ºî¤¬¥¹¥ëー¤µ¤ì¤Æ¤Î¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¤Ø¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¾¯¡¹Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë