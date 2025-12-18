年末こそ「買い取り」でお得に！金の小売価格は1年で約1.6倍、銀は2.2倍に上昇【Nスタ解説】
年末こそ「買い取り」でお得に！
10万円の金貨が驚きの値段に…
東京・銀座にある買取専門店にやってきた男性。
持ち込んだのは1枚の金貨です。表面には鳩、裏面には菊の模様が。実はこれ…
買取大吉 査定員 岸田陸空さん
「昭和天皇が60周年在位された記念に出た、10万円の金貨です」
40年ほど前に発行された記念硬貨で、亡くなった母から受け継いだものだそう。
男性（60代）
「金がだいぶ上がっているというのは、ニュースでも知っていたので、売り時かなと」
査定すること10分。結果は…10万円の金貨が42万5000円に！
金1グラムあたりの小売価格はこの1年で約1.6倍になっています。
実は今、それ以上に上昇率が高いのが銀です。小売価格はこの1年で2.2倍に。
買取大吉 査定員 岸田陸空さん
「大掃除で整理されて出てきた食器類、皿・箸・スプーンなど、実はシルバー製品のものが非常に多くなっていて、持ち込みも非常に増えています」
あなたの財布にも？高価買取の「レア紙幣・レア硬貨」
出水麻衣キャスター：
実はお宝が家に眠っているパターンもあるので、見直すいい機会だと思います。
銀の高騰を受けてチェックしたいのが、金メッキのアクセサリーなどです。磁石を近づけてみて、くっつかなければ、素材が銀の可能性もあるそうです。ただ真鍮の場合もあるので、鑑定してもらうのが良いかもしれません。
またお金も要チェックで、ゾロ目紙幣や穴ズレのエラーコインは非常に価値が高いことがあります。
【ゾロ目紙幣】
千円札：5000円〜8000円くらい
一万円札：14000円〜25000円くらい
【穴ズレ エラーコイン】
5円硬貨：3000円
50円硬貨：40000円/50000円
