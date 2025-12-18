年末こそ「買い取り」でお得に！

【画像で見る】金と銀の店頭小売価格の推移 1年でいくら上がった？

10万円の金貨が驚きの値段に…

東京・銀座にある買取専門店にやってきた男性。

持ち込んだのは1枚の金貨です。表面には鳩、裏面には菊の模様が。実はこれ…

買取大吉 査定員 岸田陸空さん

「昭和天皇が60周年在位された記念に出た、10万円の金貨です」

40年ほど前に発行された記念硬貨で、亡くなった母から受け継いだものだそう。

男性（60代）

「金がだいぶ上がっているというのは、ニュースでも知っていたので、売り時かなと」

査定すること10分。結果は…10万円の金貨が42万5000円に！

金1グラムあたりの小売価格はこの1年で約1.6倍になっています。

実は今、それ以上に上昇率が高いのが銀です。小売価格はこの1年で2.2倍に。

買取大吉 査定員 岸田陸空さん

「大掃除で整理されて出てきた食器類、皿・箸・スプーンなど、実はシルバー製品のものが非常に多くなっていて、持ち込みも非常に増えています」

あなたの財布にも？高価買取の「レア紙幣・レア硬貨」

出水麻衣キャスター：

実はお宝が家に眠っているパターンもあるので、見直すいい機会だと思います。



銀の高騰を受けてチェックしたいのが、金メッキのアクセサリーなどです。磁石を近づけてみて、くっつかなければ、素材が銀の可能性もあるそうです。ただ真鍮の場合もあるので、鑑定してもらうのが良いかもしれません。



またお金も要チェックで、ゾロ目紙幣や穴ズレのエラーコインは非常に価値が高いことがあります。

【ゾロ目紙幣】

千円札：5000円〜8000円くらい

一万円札：14000円〜25000円くらい



【穴ズレ エラーコイン】

5円硬貨：3000円

50円硬貨：40000円/50000円



（買取大吉の買い取り実績）