¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤Ü¤ä¤¯¡¢¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¤¬¡ÖËÍ¤Ë¤Ï°ìÊÍ¤â¤¯¤ì¤º¡×¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ÊÁ°¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡É¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡ÖËÍ¤Ë¤Ï°ìÊÍ¤â¤¯¤ì¤º¡×¡¢¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
½ñÀÒ¡Ö°¸ý¤ò°¤¯¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«¤¤¤¿°æ¸ý¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£°æ¸ý¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¹õÅÄ¡Ê¤ß¤æ¥¢¥Ê¡Ë¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÍ¤Ë¤Ï°ìÊÍ¤â¤¯¤ì¤º¡¢ËÍ¤Î²£¤Ç¡Ø¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄã¤¤¥È¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ê¢¨2022Ç¯¤ÎM-1Í¥¾¡¡Ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¹õÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯»³Î¤¡ÊÎ¼ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¼áÌÀ¡£»³Î¤¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ä¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Î°ìÁÈ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
½ñÀÒ¡Ö°¸ý¤ò°¤¯¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«¤¤¤¿°æ¸ý¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£°æ¸ý¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¹õÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯»³Î¤¡ÊÎ¼ÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¼áÌÀ¡£»³Î¤¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ä¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Î°ìÁÈ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£