ポンド買い広がる、英中銀は慎重な利下げ姿勢示す＝ロンドン為替



英中銀は市場予想通り政策金利を２５ｂｐ引き下げて３．７５％とした。票割れは５対４となり、一部にみられた６対３までの利下げ票とはならなかった。声明では「今後の追加緩和は、きわどい判断になるだろう」「金利は緩やかな低下の道筋をたどる公算が大きい」としており、慎重な利下げ姿勢が示された。



一連の内容を受けてポンド買い反応が強まっている。ポンドドルは1.3350付近から一気に1.3394近辺まで上昇。ポンド円は208円ちょうど付近から一時208.61近辺まで急伸。ユーロポンドは0.8770台から0.8752近辺まで下落した。英国債は売りの反応となり、１０年債利回りは２．５ｂｐ上昇の４．５０％となった。



GBP/USD 1.3380 GBP/JPY 208.43 EUR/GBP 0.8758

外部サイト