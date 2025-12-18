本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/18
EUR/USD
1.1600（4.0億ユーロ）
1.1615（5.33億ユーロ）
1.1655（8.0億ユーロ）
1.1700（14億ユーロ）
1.1735（9.77億ユーロ）
1.1750（3.08億ユーロ）
1.1760（6.08億ユーロ）
1.1800（26億ユーロ）
USD/JPY
153.50（11億ドル）
154.00（5.17億ドル）
155.00（3.3億ドル）
156.00（32億ドル）
156.25（2.0億ドル）
156.50（2.08億ドル）
156.75（5.86億ドル）
157.00（4.3億ドル）
157.35（15億ドル）
GBP/USD
1.3400（5.75億ポンド）
ユーロドルは1.1700と1.1800に大規模設定、ドル円は156.00大規模なピンポイント、ポンドドルは1.3400に中規模設定
12/18
EUR/USD
1.1600（4.0億ユーロ）
1.1615（5.33億ユーロ）
1.1655（8.0億ユーロ）
1.1700（14億ユーロ）
1.1735（9.77億ユーロ）
1.1750（3.08億ユーロ）
1.1760（6.08億ユーロ）
1.1800（26億ユーロ）
USD/JPY
153.50（11億ドル）
154.00（5.17億ドル）
155.00（3.3億ドル）
156.00（32億ドル）
156.25（2.0億ドル）
156.50（2.08億ドル）
156.75（5.86億ドル）
157.00（4.3億ドル）
157.35（15億ドル）
GBP/USD
1.3400（5.75億ポンド）
ユーロドルは1.1700と1.1800に大規模設定、ドル円は156.00大規模なピンポイント、ポンドドルは1.3400に中規模設定