È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Âç¹¥¤¤Ê¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ë¡¡ÉáÃÊ¤«¤éÍ§¿Í¤È¿ä¤·³è¤â
ÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬17Æü¡¢CM½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¤³¤È¡¢¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Õ¥§¥¹2025¡ÙÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È½ÐÀÊ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ö´¶Æ°¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤¤»ä¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿ä¤·³è¤¦¤Á¤ï¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢ÉñÂæ¤È¤«¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ë¤È¼ã¤¤Êý¤¬·ë¹½Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤â¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡£»ä¤âÂç³Ø¤ÎÍ§Ã£¤È¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÉáÃÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ä¤·³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÃå¤¿¤Î¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡È¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡È»ä¤âÍß¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï°ÎÂç¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£