HONEST BOYZ®、Tani Yuukiを迎えた「HB2U feat. Tani Yuuki」配信　バースデーソングとラブソングの要素をあわせ持つ1曲

HONEST BOYZ®︎が、新曲「HB2U feat. Tani Yuuki」を12月19日に配信リリースする。

Tani Yuukiを迎えた同楽曲は、EXILE NAOTOが自身のYouTubeチャンネルにてTani Yuukiの楽曲を使用したダンス動画を公開したことをきっかけに交流が生まれ、昨年のHONEST BOYZ®︎単独ライブへのゲスト出演を経て、今回楽曲コラボレーションが実現したという。

同楽曲はケーキの上の蝋燭をモチーフに制作された、バースデーソングとラブソングの要素をあわせ持つ1曲。蝋燭のロウが垂れる様子を“涙”にたとえ、好きな相手の本命にはなれない自分を小さな蝋燭に重ねて描いている。誰かのそばで静かに寄り添い、照らし続けたいという想いを、“良い人止まりの存在”という視点で表現。HONEST BOYZ®︎のひたむきさと不器用さが同居するキャラクター性に、Tani Yuukiの繊細な言葉選びと情景描写が重なり物語性豊かな楽曲に仕上がっている。

なおHONEST BOYZ®︎は、2026年1月23日に同楽曲も収録されている2ndアルバム『HONEST AVENUE』をデジタルリリース、2月4日に同作のアナログレコードをリリース予定だ。

■EXILE NAOTO コメントこの度、Tani Yuukiさんを客演に迎えたHONEST BOYZ®︎の新曲「HB2U feat. Tani Yuuki」がリリースとなりました。

Tani Yuukiさんとは、私がYouTubeでTani Yuukiさんの楽曲「Myra」を踊らせていただいたところからのご縁で、昨年行いました、ソロツアー「NAOTO PRESENTS HONEST HOUSE 2024 “THE FINAL”」ではゲストとして出演いただきました。

それ以来、いつか何かご一緒できたらと話していたところ、HONEST BOYZ®︎がアルバムをリリースするタイミングで素晴らしい楽曲を制作することができました。

元々私は、Tani YuukiさんのR&Bの世界観と美しいメロディーラインが、音楽的にもパフォーマー的にも大好きでしたので、今回の「HB2U feat. Tani Yuuki」もそのような楽曲になっています。

HONEST BOYZ®︎的なキャラクターもありつつ、女性に対する切ない想いや、誰にでも当てはまるような誕生日の思い出を楽曲に詰め込みました。

誕生日など特別な日に聞いて、楽しんでもらえると嬉しいです。

■SWAY コメントHONEST BOYZ®︎のSWAYです！ようやく！みんなに発表できます！Tani Yuukiさんとのコラボ曲ですよー！やばいでしょう！Taniさんと僕ら二人で素敵な音楽の世界にご招待しますので、是非是非遊びに来てくださいー！

■Tani Yuuki コメント

NAOTOさんからお声がけいただき今回参加させていただきました、シンガーソングライターのTani Yuukiです。

「HB2U」リリースおめでとうございます！そしてありがとうございます！

YouTubeでMyraを踊っていただいてから、LIVEにも呼んでいただき、まさか楽曲まで一緒に作れるとは思いませんでした。制作もレコーディングも新しい刺激がたくさんあって楽しかったです。

お2人と何度か打ち合わせを重ねる中でバースデーソング×ラブソング、これをHONEST BOYZ的なキャラクター、ひたむきで真面目だけどちょっと女々しくて残念感のある表現をしたい、というところからたくさんヒントをいただき曲が出来上がっていきました。

ひと言で言うと"本命になれない良い人止まりの人"の曲です。でもすごく純粋に、健気に自分を削ってでも相手の事を思い照らしている主人公、友人B。なので主役的なケーキではなく、それを彩るキャンドル目線で描いています。細かい部分は曲から感じ取っていただけたら幸いです。

そしてぜひNAOTOさんの甘くて繊細な歌声とSWAYさんの色気のある低音ラップで溶けてください。

