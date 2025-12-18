Snow Man9¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°¦¤·¤¹¤®¤Æ¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ý¤´¤ÈÂç¹¥¤¡×
¢£·ä´Ö¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê»Ù¤¨¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤¢¤Ã¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿Snow Man①～②
¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤ÆSnow Man¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Snow Man¤Ï12·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø·î´©¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9¿Í¤Ï´§ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡ÖSnow Man¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤¤·ä´Ö¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê»Ù¤¨¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°¦¤·¤¹¤®¤Æ¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ý¤´¤ÈÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£