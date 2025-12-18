　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の4万9240円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては238.50円高。出来高は2589枚となっている。

　TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49240　　　　　 +90　　　　2589
日経225mini 　　　　　　 49235　　　　　 +85　　　 48754
TOPIX先物 　　　　　　　　3370　　　　　+5.5　　　　3462
JPX日経400先物　　　　　 30385　　　　　 +50　　　　 386
グロース指数先物　　　　　 634　　　　　　+0　　　　 133
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース