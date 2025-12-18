日経225先物：18日22時＝90円高、4万9240円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の4万9240円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては238.50円高。出来高は2589枚となっている。
TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49240 +90 2589
日経225mini 49235 +85 48754
TOPIX先物 3370 +5.5 3462
JPX日経400先物 30385 +50 386
グロース指数先物 634 +0 133
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
