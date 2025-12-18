「昔みたいにゆうくんって呼んでいい？」ただのクラスメイトから再び″幼馴染み″の関係へ…！もどかしいピュアラブコメ／漫画『おさななななじみ』
昔はずっと一緒にいた"幼馴染み"の優一と澄。 成長するにつれその距離は離れていったが、 ふとしたきっかけでまた言葉を交わすようになり……。
『おさななななじみ』を最初から読む
週刊ヤングジャンプ(集英社)で連載中の漫画『おさななななじみ』(著：雪森寧々)。親しい幼馴染から単なるクラスメイトになっていた高校生の優一と澄に焦点を当て、変わったものと変わらないものとが混ざり合う、もどかしい関係と距離感が胸をくすぐるピュアラブコメディだ。2025年12月18日に待望のコミックス第1巻が発売された同作、その第1話を試し読み！
→『おさななななじみ』1話を読む
著：雪森寧々
