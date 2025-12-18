¡ÚÈþÅª¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦»³²¬°ª¤Î2025Ç¯¥Ù¥¹¥³¥¹¡Û»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁêËÀ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Àö¤¦»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤´Ë«Èþ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£KANEBO¤ÎÀö´éKANEBO¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥£¡¡¥¦¥©¥Ã¥·¥å¶¡×
½é¤á¤Æ»È¤Ã¤¿¤È¤¡¢Àö´é¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ¥¤·¤¯Íî¤È¤¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Àö´é¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤ÊÇ»Ì©¤ÊË¢¤¬È©¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Àö¤¤Î®¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÀ°¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥¹¥á¤ÎÀö´é¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀö´é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÌÂ¤ï¤º¥á¥¤¥ó¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Àö´é¸å¤¹¤°¤Ë²½¾Ñ¿å¤ò½Å¤Í¤Ê¤¤ã¡¢¤È¾Ç¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÆþ¤êÊý¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤Îµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¤Æü¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡ª
¹á¤ê¤¬°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£LADOR¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤LADOR¡Ö¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡Êº¸¡§¥Ò¥Î¥¤Î¹á¤ê¡¡±¦¡§¥¢¥ï¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Î¹á¤ê¡Ë¡×
´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¡¢¤Õ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤«¤éÉº¤Ã¤¿¹á¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢»×¤ï¤º²¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¹á¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡£¤½¤ì¤¬LADOR¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤¹¤°¹ØÆþ¤·¡¢È±¤Ë¤Î¤Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¥µ¥é¥µ¥é´¶¤È¥Ä¥ä¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤¿¤¹¤®¤º¡¢·Ú¤¹¤®¤º¡¢¤Ê¤Î¤ËÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¡£»ä¤Ï¥Ò¥Î¥¤È¥¢¥ï¡¼¥ê¡¼¥Õ¤òµ¤Ê¬¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë2025Ç¯¤ÎTOP3¤ËÆþ¤ë½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ´¶È¤·¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÎÄ¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¹á¤ê¤ä¼Á´¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö°õ¾Ý¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢Ä«¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£È±¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç¤Õ¤Ã¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¹½Â¤¤«¤éÀ°¤¨¤ëÌÜ¸µ¥±¥¢¡£FAS¤Î¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à
FAS ¡Ö¥¶ ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥Õ¥È ¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¡×
Ç¯Îð¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸½¤ì¤ä¤¹¤¤ÌÜ¸µ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹½Â¤¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¹õÊÆÈ¯¹Ú±Õ¤ä¥¯¥Ì¥®¹ÚÊì¥¨¥¥¹¤Ê¤É¡¢È©¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ãÎØ¶Ú¤ä¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤Þ¤ÇºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Á´Êý°Ì¥¢¥×¥í¡¼¥Á·¿¤Ê¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤æ¤ë¤ß¤ä¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î±Æ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¡£¤³¤ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌÜ¸µ¤ÎÈéÉæ¤¬¹ü¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤å¤Ã¤È¾å¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê»Ù¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Þ¤ÄÌÓÈþÍÆ±Õ¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ç¤â°Â¿´´¶¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ÎÌÜ¸µ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆ¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¤¢¤ª¤Ä¤Ö¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¥±¥¢¤¢¤ª¤Ä¤Ö¡Ö¤¢¤ª¤Ä¤Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×
ÈþÍÆ¤ÏÈ©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Î¤á¤°¤ê¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤³¤½È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ª¤Ä¤Ö¤Ï¡¢100¡ó¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Åº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¼«Á³ÇÉ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢³°¿©¤¬Â³¤¤¤¿Æü¤äÌîºÚÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤ì¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡×¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤ÍýÇ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢²÷ÊØ¥¼¥ê¡¼¤È¥È¥ê¥×¥ë¥«¥Ã¥¿¡¼º¸¡§FOODOLOGY ¡Ö¥³¥ì¥ª¥í¥¸¡¼ ²÷ÊØ¥¼¥ê¡¼¡×¡¡±¦¡§¥¨¥¹¥Æ¥×¥í¡¦¥é¥Ü¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥«¥Ã¥¿¡¼ ¥°¥é¥ó¥×¥í¡×
FOODOLOGY¤Î²÷ÊØ¥¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÄÌ¤ê¤ÎÍê¤â¤·¤µ¡£ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ëµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤ä¤Ä´¶³Ð¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Â³¤±¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ä²¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Æ¥×¥í¡¦¥é¥Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Æü¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêËÀ¡£»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤ë¿©»öÀ©¸Â¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ï¿©¤Ù¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¼Á¤äÅü¼Á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌµÍý¤Ê¤¯À°¤¨¤é¤ì¤ë¡£Èþ¤ÈÀ¸³è¤ò¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
È±¤Î¡È¼Á´¶¡É¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤çÈ±¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¡Ö¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç Ç®½èÍý¥á¥Ë¥å¡¼ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Ë¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤Î¼Á´¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆÃ¤ËÁ°È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¶¯¤¤¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢È±¼Á²þÁ±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤Ä¤ë¤ê¤ó¤Á¤ç¡£Á´¹ñ¤Î½ÌÌÓ¶ºÀµ¤äÈ±¼Á²þÁ±ÀìÌçÅ¹¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜµ¤¤ÎÈ±¼Á²þÁ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥í¥ó¤ä½ÌÌÓ¶ºÀµ¤Ê¤É¤Î¡ÈÇ®¥À¥á¡¼¥¸¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿½èÊý¤Ç¡¢Àö¤¤¤Ê¤¬¤éÊä½¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Þ¸å¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÈ±¤Ë¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤âÈ±¤¬¹Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¥Ä¥ä¤È½À¤é¤«¤µ¤ò°ú¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Ä¤ë¤ê¤ó¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£È±¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼«¿®¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼Á´¶¤È¹á¤ê¤ÎÎ¾Êý¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤Þ¤ÇÀ°¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÉ¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢ÈþÍÆ¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£È©¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¦¤â¤Î¡£È±¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ËèÆü¤Î»ä¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêËÀ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÈþÍÆ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£