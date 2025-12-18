Photo: ハナサキ

年間を通して、距離はさまざまですが、日本のどこかでマラソン大会は行なわれています。

とはいえ、やっぱりオンシーズンという意味ではいまが真っ盛りでしょう。大体10月くらいから春先までがオンシーズンと捉えられ、多くのランナーが近所や地方（場合によっては海外など）のレースにチャレンジして楽しんでいるのが現状です。

規模もさまざまで、数百人規模から東京マラソンのような4万人弱（3万9000人）が参加する大型の大会もあります。先月11月に行なわれた神戸マラソン2025は、その中でも大規模な大会として人気で、2万人を超えるランナーが参加しました 。

今回、大会スポンサーのアシックスからお誘いいただいて、コースが変わった神戸マラソン2025を走ってきました。

レース前から楽しいエキスポ

Photo: ハナサキ 距離は短いが実際「MAGIC SPEED 5」を履いて試走できるスペース

神戸マラソンの場合は、レース前に「ランナー受付」といって、ゼッケンの受け取りを対面で行ないます。事前に郵送でゼッケンが送られてくる大会もありますが、個人的にはこの対面式での受け取りは、高揚感を煽ってくれるので好きです。会場にいるボランティアの方々から、ゼッケン受け渡し時に「がんばってください！」とか「楽しんでください！」なんて言葉をかけられるだけでも、テンションが上がるんです。

また、スポンサー各社のブースも見どころが多いんです。人気商品が並んでいたり、ネットでしか見れなかった実物が触れたり、定価よりもディスカウントされていたりと、気づいたら散財していることも…。走りに来たはずなのに、うっかり買い物モードになってしまいます。ほかにもPhotoショットや試供品の無料配布など、それはもう盛りだくさんの内容で、気づくと長居してしまいがちです。

今回の神戸マラソン2025エキスポの会場で一際目立っていたのがアシックスの出展ブースでした 。 11月頭には、EKIDEN Packを発表・発売したアシックス。そのキーカラーであるグリーンを踏襲したブースデザインでした。EKIDEN Packにも加わっている「MAGIC SPEED 5」の先行試し履きができ、短い距離ですが試走できるとあって盛況でした 。

Photo: ハナサキ

ほかにもアシックスが推すランニングシューズが揃ったコーナーもあり、初心者〜中級者にとっても魅力的なモデルがラインナップされていました。ほかにも神戸マラソン2025限定のウエアをはじめ、ランニングウエアやグッズが並んでおり、僕が伺った前日の夕方にはかなりの在庫がなくなっている状況で、その人気振りが伺えるほどでした 。

Photo: ハナサキ

ブースのメインコンテンツとして賑わっていたのが、先日発表され、オンラインでの先行発売を経て、12月11日よりアシックス直営店や販売店で発売されるMAGIC SPEED™︎ 5の試し履きと試走できるコーナーです。ここでは、スタッフの方々による丁寧な説明はもちろんのこと、「3D SHOES VIEWER」という、画面の上に設置されたカメラの前に手をかざすと、その手の動きに合わせてシューズが回転するものがありました。360度バーチャルでシューズの仕組みやデザインが確認できます。

エキスポの主目的はランナーがゼッケンを受け取ることですが、ランナーならずとも楽しめるアシックスのブースでした。

アシックスのサポートはエキスポだけではない

Photo: ハナサキ

ちなみにアシックスでは、さまざまなランナーのレベルや目的に合わせた独自のサポートプログラム「ASICS Running Program」が用意されており、リアルイベント（練習会など）も定期的に行なっています。そこではシューズの試し履きはもちろん、実際に履いてランニングもできる場合があります。実は神戸マラソンのおよそ1カ月前に、神戸市内の競技場で行なわれたイベントにも参加していました 。

実は本格的なリアルイベントは初めてでしたが、走力レベルに合わせたグループ分けとペース設定。そして、シューズの試走がしっかりできるのは魅力です 。シューズって履いてみないとわからないこともありますが、実際に走ってみるとまた感覚が変わることも。アシックスは業界内でも幅広い価格帯のシューズを展開しているとはいえ、何足も買えないお財布事情を考えた時に、いつもの自分の走り方に合うシューズかを見極めるチャンスになります。当日の参加者の多くが、興味があるシューズを履いて練習に参加していました。

Photo: ハナサキ

イベントのポイントはそれだけではありません。ランニングのいいところは、チームスポーツのように複数人ではなくてひとりで気軽にできることです。ところが、ひとりで走り続けていても、モチベーションが長続きしませんし、大会などのレースで目標がある場合は、ランニングの専門家の方々のアドバイスもいただきながら、ほかのランナーと一緒に走ることが刺激にもなります。

Photo: ハナサキ ランニングインフルエンサーの三津家貴也さん

とくにこの日はランニングインフルエンサーの三津家貴也さんが参加したこともあり、さまざまな疑問にも回答しながら有意義な2時間となりました 。参加者の中には神戸マラソンに出走する方もいて、話を聞いてみると「日頃のランニングで感じていた疑問をぶつけると教えてもらえるので、悩みが解消されます」「同じレースを目指す方々と一緒に練習できるのは、とてもいい刺激ですね」など、ポジティブな意見ばかりでした。

三津家さんと直接会話できる機会ということもあって、集中すべきところはしっかり取り組みつつ、和やかな雰囲気もあり、メリハリがあるイベントだったと感じました 。

さまざまな視点を考えた時に、イベントの参加は多くのランナーにとってメリットが大きいと感じました。アシックスでは直営店舗のASICS KOBE、ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHIでも定期的にランニングイベントを実施しているので、HPなどで確認して、参加してみるとまた違う楽しさが広がりますよ。

コースが変わった神戸マラソン。2万人が熱狂！

Image: 神戸マラソン2025 終盤の登り坂が完全に消えているのがわかります

これまでの神戸マラソンの名物といえば、終盤の37km過ぎから40kmあたりの神戸大橋を渡る際の激坂。いや、激坂なんてもんじゃないです。序盤ならまだしも、体力もメンタルも削られている終盤に待ち受けるこの試練。過去2回、大失速したこともあって今回こそはリベンジしたかったんですが、今年から神戸の観光スポット、ハーバーランドがゴールになったことで、コースを通しての高低差が10mのフラットなコースに変わりました 。

リベンジできないのは残念ですが（実はホッとした）、激坂がなくなったことで俄然モチベーションが上がります。相変わらず、沿道の声援は元気をいっぱいもらえるし、文明堂のカステラや、いちご大福のような洋菓子の神戸苺トリュフ、ゆで卵などバラエティに富んだエイドでの給食も楽しみのひとつです 。

さて、迎えた大会当日。スタート近くの神戸市役所近辺はランナーの方々でいっぱい。2万人規模ということもあって、人は確かに多いのですが、導線がわかりやすく、またボランティアの方々の説明も丁寧で、とてもアットホームな雰囲気を感じました。

当日の気温は高めでしたが、海沿いのコースとは思えないほど風の影響もなく、快晴。雰囲気も最高。ますますボルテージが上がっていく中で、15km過ぎで起きた思わぬアクシデントに苦しめられ、途中からファンランになってしまいました。ただし、そのおかげで神戸の街並みをはじめ、すれ違うほかのランナーの方々や、個性的な沿道の声援を楽しむなど、終始楽しく走ることができました。

Photo: ハナサキ 完走者全員がもらえるメダル

前日のエキスポから始まり、ゴール後に完走メダルをもらって着替え終え、会場を後にするまで、終わってしまったという寂しさとともに、大会の運営に携わったすべての方々に支えてもらって走り切ることができたとしみじみ。

いつもと違う街並みを走れるレースとしてはもちろんですが、遠征だからこそ感じた人のありがたみは神戸マラソンならではというところもあったように感じます。地元の方々をはじめ、東京など遠方から参戦する方々も、神戸マラソンに魅了される意味が理解できた気がします。