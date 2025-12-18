安倍元首相を銃撃して殺害した罪などに問われた山上徹也被告に対し、検察は無期懲役を求刑しました。

山上徹也被告は、3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。

18日の裁判では、安倍氏の妻・昭恵さんの意見陳述が代読され、「私にとってはかけがえのない家族で喪失感が一生消えることはない」「（自分のしたことを）正面から受け止め、きちんと罪を償うよう求めます」と心情が述べられました。

その後、検察側は「犯行は短絡的かつ自己中心的で人命軽視も甚だしい」「生い立ちで不遇な点があることは否定しないが、被害者は無関係で、量刑の大枠を変更するものではない」「暴力に訴えることは法治国家では絶対に許されない」として、山上被告に無期懲役を求刑しました。

一方、弁護側は、「被告の生い立ちは本件の核心部分で、最も重要視されるべき事情であり、宗教虐待の被害者であることを考えなければいけない。懲役20年までにとどめるべき」だと主張。

裁判長から最後に何か言いたいことはあるかと問われた山上被告は「ありません」と答え、裁判は結審しました。

判決は来月21日に言い渡される予定です。