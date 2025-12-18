シンガー・ソングライターの山下達郎さん（72）が、1983年に発売した楽曲『クリスマス・イブ』が、『オリコン週間シングルランキング』にランクインし、歴代1位の「TOP100入り連続年数」を40年連続に更新。ギネス世界記録に再度、公式認定されました。

『クリスマス・イブ（2025 Version）』は、2026年度1週目となる最新12月22日付『オリコン週間シングルランキング』で初週1.5万枚を売り上げ、5位にランクイン。『クリスマス・イブ』が、歴代1位の記録を持つ「週間シングルTOP100入り連続年数」を、1987年度（1986年12月8日付、40位）から40年連続に自己更新しました。

本作の『週間シングルランキング』TOP10入りは、今回で10度目で、前々年の9位（2023年12月25日付）、前年の7位（2024年12月23日付）に続き、3年連続の『週間シングルランキング』TOP10入りも記録しました。『クリスマス・イブ』の3年連続・TOP10入りは、1991年度以来、35年ぶりとなりました。

そして、40年連続という記録は、“日本のシングルチャートに連続でチャート・インした最多年数”として、ギネス世界記録に再度公式認定されました。

2015年に30年連続ランクインを達成し、翌2016年にギネス世界記録として公式認定されていましたが、山下さんのデビュー50周年という節目の年に、改めてこの世界記録が公式認定された形となりました。

『クリスマス・イブ』は、1983年にアルバム『Melodies』からシングルカットされた楽曲で1983年に初ランクインし、1988年にはJR東海のCMで話題となりました。

オリコン調べ（2025/12/22付）