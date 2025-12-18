¤¨¤Ã¡¢ÈÈ¿Í¡¦±§ÅÔ¸«¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×ÅÜ¤Ã¤Æ¥¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ç¼º¸À¤·¤Æ¤¿¿ÍÊª¡¡¿¿ÈÈ¿Í¡©ÈÈ¹ÔÂ¦¤¬¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÍýÍ³¤«¡¡¤Ê¤¼¥¥ó¥°À¸¤»Ä¤é¤»¤¿¡Ä°¤¤Í½´¶¤â
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ï£±£³Æü¤ËÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÏ¢»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬·º»ö±§ÅÔ¸«·¼¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤¬ºÇ½ª²ó¡£
¡¡¹âÌÚ¾¡Ê¡á¥¥ó¥°¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤é¤ËÂëÎ¤¾®£µÇ¯»þ¤Ë¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿À¥¸Í»ç±ñ¡Ê¡á¥É¤Î»Ò¡¢Âç¸å¼÷¡¹²Ö¡Ë¤¬¡¢£±Ç¯Á°¤Ë¶öÁ³¥¥ó¥°¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¾®³Ø¹»»þÂå¤Î°Ì´¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤Ïº§Ìó¼Ô¤À¤Ã¤¿±§ÅÔ¸«¤ÎÉü½²¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸»ÜÀß¥¿¥¯¥È³Ø±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¿ä»¡¤«¤é¡¢½µ´©¥¢¥Ý¥íµ¼Ô¡¦Åì±ÀÀ²¹á¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Å¹¼çº£Ô¢°ìÀ®¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤Ë¶¦ÈÈÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·±§ÅÔ¸«¡¢Åì±À¡¢º£Ô¢¤ÏÂëÎ¤¾®¤ÎÉô³°¼Ô¤À¤¬¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤ÏÂëÎ¤¾®¤ÎÂçÃ«ÅµÂå¡ÊÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡Ë³Øµé¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¥ó¥°¤é£·¿ÍÁÈ¤Î¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Î½çÈÖ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃ¯¤«¤¬¶¦ÈÈ¼Ô¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¿ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ó¥°¤é¤¬¥É¤Î»Ò¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÊ³¬¤ÎÂè£¸ÏÃ¡££·¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¥ó¥°¤ÎÌ¼²Ö²»¡ÊµÜºêè½Î¤º»¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¿¹ÃÒÌé¡Ê¡áÇî»Î¡¢¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Ë¤¬¥¥ó¥°¤Î²È¤ËÍè¤¿¾ìÌÌ¡£¿¹¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ó¥°¤¬¹³µÄ¤¹¤ë¤È¡¢¿¹¤ÏÎä¤¿¤¯¾Ð¤¤¡Ö»¦¤·¤¿¤Î¤Ï·¯¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¡£·¯¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤Ë¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¤Ï£¶Ç¯»þ¤Ë±î¶¶±à»Ò¤ò¤¤¤¸¤á¤¿ÏÃ¤òÇ°Æ¬¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¹¤Ï£µÇ¯»þ¤ÎÀ¥¸Í»ç±ñ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¥¸Í»ç±ñ¤¬¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤ËÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¿¹¤é°ìÉôÆ±µéÀ¸¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡Âè£¹ÏÃ¡£À¥¸Í»ç±ñ¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¶áÇ¯¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤··ë¶É¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¥¤¥¸¥á¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢£±Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¤³¤Î£±Ç¯Á°¤Ë°¤¤¶öÁ³¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Èá·à¤¬¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¥¤¥¸¥á¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÊ£»¨·Ð°Þ¤ä¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó»ö·ï¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä°ìÃ¶¤ÏÈÈ¿Í¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¿¹¤Ë¡¢ºÆ¤Óµ¿Ç°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹¤Ï¥¥ó¥°¤ÎÌ¼¤ÎÃ´Ç¤¡£¤Ê¤¼±§ÅÔ¸«Â¦¤¬¥¥ó¥°¤òÀ¸¤»Ä¤é¤»¤¿¤Î¤«¡¢°¤¤Í½´¶¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£