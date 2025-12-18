¡ÚTHE¡¡W¡Û¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×Å¯É×¡¢¼¡²ó¤Î¿³ºº°÷¤Ï¡Ö¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×ÁÆÉÊ¤È¤Î¡È³Êº¹¡É¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×Å¯É×¡Ê50¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FMÂçºå¡ÖÀÖmaru¡×¡Ê¿åÍË¸å2¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼¡²ó¤Î¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡×¿³ºº°÷¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Ë¤è¤ë¡È¿É¸ý¡É¿³ºº¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º£²ó¡£ÁÆÉÊ¤Ï5²ó¤â¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¯É×¤Ï¤ï¤º¤«2²ó¤·¤«È¯¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏMC¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¸åÆ£µ±´ð¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈÖÁÈÂ¦¤¬Ã¯¤Ë¿¶¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Å¯É×¤Ï¡Ö¡È¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ó¤Í¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤½¤ó¤À¤±¤·¤«¥³¥á¥ó¥È¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¼¡¤«¤é¤Ï¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²ó¿ôÁý¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢º£¸å¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£