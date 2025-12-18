６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが１８日、千葉・ららアリーナ東京ベイで、全国８都市１４公演を巡るアリーナツアー「６ＩＸ ＳＥＮＳＥ」を完走した。プロデュース漬けの１年を過ごし、ツアーも６つのパートに分けてメンバーがプロデュース。各地でブラッシュアップしたパフォーマンスで会場を６色に染め上げ、有終の美を飾った。

白煙が上がる中、６人は意気揚々とステージイン。新曲「ＰＡＩＮＴ」や代表曲「Ｓｉｎｇ ｉｔ Ｌｏｕｄ」「チカラノカギリ」など全３２曲を投下し、ＤＪ、クランプダンス、ピアノなど各々の特技を生かしたパフォーマンスを見せつけた。最終日に会場のボルテージは最高潮を記録し、数原龍友（３２）は「ファイナル！すごいですね」と白い歯を輝かせた。

アンコール終盤では、片寄涼太（３１）が一足早く帰路につこうとする観客へ「ネタバレ大臣から一言！まだ帰っちゃダメよ？」と引き留め、映像でサプライズ発表を投下した。来年１０月３１日の長野ビッグハット公演を皮切りに、全国７都市１２公演を巡るアリーナツアー「ＰＡＲＡＬＬＥＬ ＱＵＥＳＴ」を開催することが発表され、会場は大歓声に包まれた。

来年はＬＤＨの６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」が重なる。小森隼（３０）は「先輩や後輩からの刺激をもらいながら、吸収したことを表現できるツアーにしたい」とすでに次のツアーを見据え、ＤＲＥＡＭＥＲＳ（ファンの呼称）に向けて「あなたが大好きです」と笑顔。リーダー・白濱亜嵐（３２）は「次会う時も必ず笑顔で会いましょう！」と再会を約束した。