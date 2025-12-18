小芝風花、編み物の才能開花「もともと大好きな『ピクミン』の帽子作って…」
女優の小芝風花（28歳）が、12月17日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“才能を開花させていること”について語った。
2026年のカレンダー「Flower」の発売記念記者発表会を開いた小芝が、番組のインタビューに対応。“才能を開花させていること”について、「開花できているのかわからないんですけど、すごく編み物が好きで。SNSとかにも最近投稿していて、それでみんなが褒めてくれるのが嬉しくて。撮影の合間とかもずっと編んでます」と笑顔で語る。
そして「もともと（人気ゲームの）『ピクミン』が大好きで。ピクミンの帽子を作って、わざわざ公園に行って、ピクミンの色と合わせたお洋服着て。写真とか動画撮ったりとかして。（SNSに）載せたんです。それがすごく好評で」と、SNSで腕前を披露することにハマったようで、「5種類編んで載せたんですけど、ピクミンってもう4種類いて、それもね、（最近）編んだの！今度、写真撮影会に行かなきゃいけなくて（笑）。インスタ、いつか載せるので見てください」と語った。
