小芝風花「うわ〜カッケェ〜！ってなります」日常生活の中でドキッとする瞬間

女優の小芝風花（28歳）が、12月17日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“日常生活の中でドキッとする瞬間”について語った。



2026年のカレンダー「Flower」の発売記念記者発表会を開いた小芝が、番組のインタビューに対応。“日常生活の中でドキッとする瞬間”について、「腕の筋が結構好きで。技術さんとか、録音部さん、照明部さんが上に荷物をあげたりする。そのときに筋肉がムキッて動くと『うわ〜カッケェ〜！』ってなります（笑）」とニッコリ。



そして「ちょっとムキッていう（ポーズ）よりも、さりげない動作？ コップ持つとか、そういうときに筋がキュッてなるのが好きです」と語った。