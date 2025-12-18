ブラックサンダー数量限定！「ひとくちサイズ たっぷりナッツ＆フルーツ」登場

2025年12月23日（火）、ブラックサンダーシリーズから新作「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツ」と「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツ」が数量限定で全国のセブン‐イレブンに登場！ナッツとフルーツの贅沢な素材感を存分に味わえる、ザクザク食感が特徴のこの新作は、ひとくちサイズで食べやすく、満足感もたっぷり。どちらを選ぶか迷ってしまうほど、素材の魅力があふれる商品です♪

ナッツ派？フルーツ派？選べる贅沢なひとくちサイズ

ブラックサンダーの新作「ひとくちサイズ たっぷりナッツ」と「ひとくちサイズ たっぷりフルーツ」は、どちらも贅沢に素材を配合した数量限定の特別アイテム。

ナッツ好きにはたまらない、アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツの3種類がバランスよく調和した「たっぷりナッツ」。

香ばしさとコク深さを楽しめるチョコレートとザクザク食感が特徴です。

一方、フルーツ派には、レーズン、オレンジ、バナナ、りんごの4種が融合した「たっぷりフルーツ」。ビターチョコレートとの相性が抜群で、爽やかなフルーツの風味が口いっぱいに広がります。

どちらも、食べるたびに素材の良さを感じられる贅沢なひとくちです。

見た目も華やか！素材感あふれるパッケージデザイン

新作のブラックサンダーは、パッケージにもこだわりが詰まっています。「たっぷりナッツ」は、ナッツの香ばしさをイメージした落ち着いた高級感のあるデザイン。

ナッツの風味がしっかり伝わるよう、シンプルで品のある仕上がりになっています。

「たっぷりフルーツ」は、フレッシュでジューシーな果物をイメージし、明るく華やかな色使いで目を引くパッケージです。

どちらも、素材の魅力を視覚的に楽しめるデザインになっており、商品を手に取るたびにワクワクする気持ちが高まります♪

数量限定だからお早めに！セブン‐イレブンでゲット

この新作ブラックサンダーは、数量限定での発売。

全国のセブン‐イレブンで2025年12月23日（火）から順次販売開始となりますが、一部店舗では取り扱いがない場合もありますので、お早めにチェックしておきましょう。

ひとくちサイズで食べやすく、贅沢なナッツとフルーツの味わいを存分に楽しめる新作。季節限定の特別なアイテムを見逃さないで！

チョコレート好き、ナッツ派、フルーツ派、どちらの方にもぴったりの一品です♡

ブラックサンダーの新作、あなたも試してみて！

ブラックサンダーの「ひとくちサイズ たっぷりナッツ」と「ひとくちサイズ たっぷりフルーツ」は、数量限定ならではの贅沢な商品です。

ナッツとフルーツの風味がしっかりと感じられ、どちらを選ぶか迷ってしまうほど。セブン‐イレブンで12月23日から発売されるので、気になる方はお早めに！

食べ応えのあるひとくちサイズで、満足感たっぷりのひとときを楽しんでください♡