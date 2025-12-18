X JAPANのYOSHIKIさんが18日、『YOSHIKI CLASSICAL 2026』の発表会見に出席。首のリハビリについて明かしました。

2024年10月、3度目となる首の手術を受けたことを報告していたYOSHIKIさん。2025年をひと言で表すと「やはりリハビリですかね」とコメントしました。続けて「いろんな国を飛び回っていたんでリハビリっぽく見えないと思うんですけど、フィジカルセラピストっていう方にほぼ毎日来ていただいて、ジムに行ったりしながら首を支える筋肉をつけたりだとか、そういうのを毎日やって」と語りました。

また手術後、自分の生活スタイルが変わったことについて聞かれたYOSHIKIさんは「今まで太陽とは縁がなかったのですが、超夜型といいますか。日が昇ってくると寝るみたいな。手術後は色んな精神の治療も含めて太陽と共になるべく、すごく早起きになりました。7時とか8時とか朝に起きるっていう。今までは7時、8時は寝てたんですけど」と話しました。

今年はリハビリの年だったというYOSHIKIさんはさらに、2025年を漢字で表すと『涙』と答えました。その理由について「すごくリハビリもつらかったし、色んな悲しいこととかもあったので今年は“涙”。すごく前向きに頑張ろうと思いながらも涙を流しました」と明かしました。