好き＆行ってみたい「東京都のパワースポット」ランキング！ 2位「浅草寺」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末を迎え、新しい年を迎える準備として、良い「気」を取り入れたいと考える人が増えています。この時期、静かで清々しい聖地を訪れ、心身ともにリフレッシュすることは、最高の年越しを迎えるための鍵となるでしょう。
All About ニュース編集部は12月4〜5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「東京都のパワースポット」を紹介します！
回答者からは「ライトアップなどもありとても綺麗なので好きです」（30代女性／愛知県）、「とても広くて大きな神社なので、行くだけでパワーがもらえるような気持になるからです」（40代女性／埼玉県）、「雷門で有名な浅草寺は、縁結びや開運にご利益があるパワースポットだからです」（60代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「交通の便も良く、お参りしてからもフラッと遊びに行けて、都心にあるのにそこだけ静かに過ごせるのが好きなので選択しました」（30代女性／東京都）、「都心にありながら緑に囲まれた静かな環境で、境内を歩くだけでも心が落ち着くから」（30代女性／石川県）、「有名なスポットですが、まだ訪れたことがないからです」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：浅草寺（聖観音宗 浅草寺）／46票2位は「浅草寺（聖観音宗 浅草寺）」でした。都内最古の寺院として知られ、多くの観光客や参拝者でにぎわう人気のパワースポットです。雷門や仲見世通りなどの名所があり、観光やショッピングをしながら四季折々の風情を楽しめるのも魅力。特に初詣や節分の時期には多くの人が訪れます。
1位：明治神宮／126票1位は「明治神宮」でした。明治神宮は東京都渋谷区に位置し、明治天皇と昭憲皇太后を祭っています。広大な森に囲まれ、自然の中で静かに参拝できる癒しの空間としても人気。三が日には日本最多の初詣客を集めることで知られ、パワースポットとしても圧倒的な支持を誇っています。
