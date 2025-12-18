みずほ銀行、新規預入で最大3万円相当のポイント付与。6カ月定期預金キャンペーンを開始
株式会社みずほ銀行は、定期預金の新規預入でポイントをプレゼントする「安心・お得で選ぶならみずほ！ 定期預金キャンペーン」を、2025年12月1日（月）〜2026年3月31日（火）まで実施すると発表しました。
期間中、円定期預金（6カ月もの）に新規資金で50万円以上300万円までを預け入れると、預入額（特典対象額）に応じ、通常利息とみずほポイント合計で5000円〜3万円相当がもらえます。
2025年12月1日（月）〜2026年3月31日（火）
対象商品：
円定期預金（6カ月もの）
新規資金50万円以上300万円まで
特典内容：
預入額（特典対象額）に応じ、通常利息とみずほポイント合計で5000円〜3万円相当
条件：
キャンペーン期間中のエントリーと対象口座へ新規資金の入金、6カ月もの円定期預金の預け入れ
※みずほポイントを受け取るには、満期日の属する月末までに「みずほマイレージクラブへの入会」「みずほダイレクトへの契約・初回登録」が必要。進呈前に退会・解約した場合は対象外
貯まったポイントは、共通ポイントへの交換やショッピングに活用可能で、アプリ上の「みずほポイントモール」で残高を確認できます。
キャンペーンでのポイント施策はネット銀行で広がっていますが、メガバンクが実施することで、安全性に配慮しながらおトクに利用したい人の運用にもつながりそうです。
出典：再び「金利のある世界」へ みずほ銀行、円定期預金キャンペーンを開始
(文:All About 編集部)
みずほポイントとは？みずほポイントは、みずほ銀行が提供する独自のポイントサービスで、1ポイント＝1円相当として利用できます。
貯まったポイントは、共通ポイントへの交換やショッピングに活用可能で、アプリ上の「みずほポイントモール」で残高を確認できます。
キャンペーンでのポイント施策はネット銀行で広がっていますが、メガバンクが実施することで、安全性に配慮しながらおトクに利用したい人の運用にもつながりそうです。
