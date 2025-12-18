2大会連続の出場ならず

愛妻の一言が決め手だったようだ。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場しない意向を示した。その辞退理由にも注目が集まっている。

17日（日本時間18日）に出演した米配信サービス「KICK」で語った。BC出場について問われると、ベッツは「出るつもりだったんだよ。でも、出来なくなったんだ」と説明。第3子誕生の誕生予定日と重なりそうだとし、「（出産予定日が）WBC期間の真っ最中なんだ。（出産に）立ち会わなかったら、彼女に『離婚する』って言われたよ。パパ最優先。そういうことだ」と説明した。

ベッツは前回大会に米国代表の「1番・右翼」のポジションで出場。準優勝を経験していた。次回大会の出場にも注目が集まっていたが、家庭の事情で回避することに。前回2023年のWBCでも、プエルトリコ代表のカルロス・コレア内野手、メキシコ代表のアレハンドロ・カーク捕手が妻の出産を理由に直前に出場を辞退した。

家族を大事にする米国らしい理由にSNSでは「ドジャースにとっては朗報」「3連覇大事」「それは家族を優先すべきですね」「ベッツのWBC辞退は残念だけど、『立ち会わなかったら離婚』っていう理由が潔くて最高（笑）」「それは仕方ない！ けど残念！」「家庭第一、家庭円満」などのコメントが集まった。（Full-Count編集部）