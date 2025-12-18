¡Ö¤â¤¦¥í¥Ã¥ÆÍ¥¾¡¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¥í¥Ã¥ÆÂç·¿Êä¶¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Þ¥ê¥óÉ÷¤Ç¤ª¥Ò¥²¤¬¥¯¥ê¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ê¤ë¤Ç¡×¡Ö¥Ò¥²¥°¥Ã¥º½Ð¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òX¤ÇÈ¯É½¡£ÅÅ·âÆþÃÄ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ïºòµ¨¤«¤é²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤â10¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë29ºÐ¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¤À¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç293¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶õ¿¶¤ê¤¬¤È¤ì¤ë°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤¬Éð´ï¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÏÊÑ²½¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ê¥ó¤ÎÉ÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡Ö»ä¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·Ã¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀéÍÕ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Îå«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Let¡Çs go Marines¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ÜÀÒ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·½õ¤Ã¿ÍÍè¤¿¡¼¡×¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥óÁª¼ê¤ÎÂç³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀµ¼°È¯É½¤¤¿¡ªºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥í¥ó¥²¤ÈÉ¦¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î±¦ÏÓ¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¥óÉ÷¤Ç¤ª¥Ò¥²¤¬¥¯¥ê¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ê¤ë¤Ç¡×¡Ö¿·¤·¤¤É¦¤µ¤óÍè¤¿¡×¡Ö¥Ò¥²¥°¥Ã¥º½Ð¤ë¤«¤Ê¡×¡ÖÈ±¤ÈÉ¦¤¬¥Þ¥ê¥ó¤ÎÉ÷¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£