Â¼½Å°ÉÆà¤¬°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¡ª¤â¤³¤â¤³¥¢¥¦¥¿¡¼¤«¤éÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Þ¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖÂ¼½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬¥Æ¥ì¥Ó°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª°áÁõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò£±£±Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡£±ÈÖ²Ä°¦¤¯»£¤ì¤¿¥Ý¡¼¥º¤¢¤ì¤â°ã¤¦¤³¤ì¤â°ã¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ë¶É£µ£°Ëç¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¢¤Ï¤ä¤¯¤Ï¤ä¤¯»þ´Ö¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¤½¤³Î©¤Ã¤Æ¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¡£¹ü³Ê¤Ë¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡¡¤¤´¤á¡¼¤ó¡ª¥³¡¼¥È¤âÃå¤Æ¡ª¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó£ö£ï£é£ã£å¡Ë¥ÌîºÚ¤ò·¡¤ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¦¹ü¥¹¥È¤Ë´õË¾¤Î¸÷¡ª¥¹¥«¡¼¥È¡ª§¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÈÖÁÈ¤Çð÷¤¯»ö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¨É÷¤ÇÁ°È±¤Ï¤Û¤Ü¿¨³Ð©¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤½¤Î»þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¿§¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¤È¤«Âç¿Í¤À¤è¤Í¥Ç¥Ë¥à¤ÏÆ±¤¸¤ÎÇã¤Ã¤¿¡ª¡¡¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¶¯¤á¤Î¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¿¿´é¡¡¼Â¤Ï·ë¹½¥à¥¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¤â¤³¤â¤³¤Ê¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò½Ð¤¹»Ñ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö°áÁõ¼Ì¿¿¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¤Á¤ã¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡¥¬¥¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ¼½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£