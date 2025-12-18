Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、12月20日（土）の放送に、声優の林勇がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

12月20日（土）放送のゲスト・林勇は、『ハイキュー!!』の田中龍之介役や『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎役、『キミとアイドルプリキュア♪』のジョギ/燈夜カズマ役など、様々な作品に出演。他にも音楽プロデューサーの太田雅友とユニット「SCREEN mode」でも活動しており、アーティストとしても活躍している人気声優だ。

TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』で共演経験を持つ、佐久間と林。番組では、重要なシーンの収録を振り返り、自身の役柄についてあらためて印象を語る。

番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、林の人となりや声優を目指した意外なきっかけについて掘り下げる。お互いの共通点が見つかり、会話も弾んだトークの様子を1時間にわたりお送りする。

収録を終えた林勇は、以下のようにコメントしている。

佐久間くんとの共通点が結構多かったのが印象的でした！

さっくんは喋りもそうだけどほんと聞き上手！ 終始楽しかった！

またお会い出来ますように。

ありがとうございました！

※林勇がゲスト出演する12月20日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20251220200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 林勇 ※12月20日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net