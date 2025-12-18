日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）トライアウトが１８日、大阪府内で行われた。２日目となったこの日は２９人が参加し、７対７のミニゲームと、１１対１１の紅白戦２０分×３セットが行われた。紅白戦では、Ｊ１柏を契約満了となったオウイエウイリアムが２得点の活躍を見せた。

トライアウトは２日間で６０名が参加した。最年少タイとなる２１歳のオウイエはＰＫで１点目を奪うと、２点目は相手陣内に少し入ったあたりからＧＫの位置を見て超ロングシュート。ボールはきれいな弾道を描き、ゴールに吸い込まれた。ダイナミックにボールを運ぶスプリント能力や、１９０センチの身長を生かしたポストプレーでもアピール。それでも「最低限得点は取れたのでそこは良かったが、もっと決めないといけないシーンもあった。全部決められる選手に越したことはない。そういう選手になっていかないと」と、貪欲に反省も述べた。

日体大柏から２０２３年に柏に加入したが、２季でリーグ戦は未出場。今季はＪ３岐阜に期限付き移籍したが、１４試合の出場で得点は奪えなかった。フィジカルや技術、大いに潜在能力を秘めるオウイエは「不完全燃焼的な感じで終わってしまった。また一からスタートという気持ちでやりたい」と、新天地でその思いを爆発させる決意。カテゴリーについては「どこでやる、よりも自分との向き合いだと思っている」と特に意識はしていない。「どのチームに行っても絶対に１年で活躍したい。海外という夢もあるので、こんなところで終われない」と、ＤＦなどどこのポジションでも、求められた場所で結果を残す。