イギリスのウィリアム皇太子夫妻が、今年のクリスマスカードに使われる家族写真を公開しました。がん治療を経て回復に向かうキャサリン妃が、家族と寄り添う姿が印象的な一枚です。

公開された写真は、ウィリアム皇太子とキャサリン妃が、ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子とともに、芝生の上で撮影した家族写真です。写真は今年4月、イングランド東部のノーフォークで撮影されたもので、自然体で親密な雰囲気が伝わる構図となっています。

夫妻はSNSに「皆さまにとって、とても幸せな クリスマスになりますように」と投稿しました。

ネクタイを締めないカジュアルな装いからは、ウィリアム皇太子が掲げる、より身近で形式にとらわれない王室像がうかがえます。

今回のクリスマスカードは、キャサリン妃ががんの化学療法の治療を受けたあと、徐々に公の場への復帰を進めている中でのものです。キャサリン妃は今年1月、がんが寛解したことを公表していて、家族との結束を示す写真には、特別な意味が込められているとみられます。

夫妻と子どもたちは、今年のクリスマスもノーフォーク・サンドリンガムにあるイギリス王室の私邸で、国王チャールズ3世らと過ごす予定だということです。