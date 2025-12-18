彼氏がダメ男だとわかっていても、別れられない人も多いのではないでしょうか？ しかしいつまでも不幸な恋をしていても、幸せにはなれません。そのことに気づいて最後に仕返しをして別れる人もいるようで？ 今回は、浮気三昧のモラハラ男に仕返しして別れた話をご紹介いたします。

最後に仕返し

「彼氏はモラハラ、浮気、ギャンブルと典型的なダメ男でした。でも当時の私はそんな彼氏のことが好きで離れられず、なかなか別れることができなかったんです。そのことを友達に相談すると『自分をもっと大切にして』『別れられないなら協力するから！』と言われて目が覚めた私は、彼氏と別れることを決意。

こんな男と別れるためには少々手荒なことをしないといけないと友達にアドバイスされたので、彼氏が以前から登録しているマッチングアプリに私も登録してメッセージを送りました。別人になりすまして、彼氏の好きそうな女を演じてやりとりを続けると、向こうから『今度会おうよ』と誘ってきたんです。

そして待ち合わせの日、現れた彼氏にネタバラシ。彼氏は騙されたことに腹を立てて、私のことをいつも以上に罵ってきました。でも、これも想定の範囲内。モラハラ発言を録音しておき、彼氏に『なにかしてきたらこの録音があるから……』『全部バラまくからね』『あと、メッセージのやりとりをしてる時に、頼んでもないのに大量に送ってきた自撮り写真や卑猥な写真もあるから……どういうことかわかるよね？』と言ったら、さすがの彼氏も黙り込んでしまいました。この仕返しが効いたのか、彼氏はなにも言ってくることもなく、スッキリ別れることができましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 今まで彼氏にされたことを考えたら、最後にお仕置きをしてスパッと別れたいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。